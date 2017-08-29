Закон о реинтеграции Донбасса готов на 99% - Луценко
Законопроект по возврату и восстановлению Донбасса на 99,9% готов ко внесению в Верховную Раду Украины (ВРУ). Консультации со странами нормандской четверки и США завершились. Об этом заявила в эфире 5 канала представитель президента Украины Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко.
"Завершен закон по реинтеграции Донбасса, то есть, закон о государственной политике Украины и направления государственной политики по возврату и восстановлению Донбасса", - сказала Луценко.
Также она сообщила, что проект закона уже рассмотрен всеми профильными инстанциями.
"Состоялись даже консультации с нашими партнерами в нормандском формате. К консультациям по поводу этого закона были привлечены и США, эксперты и специалисты. И я могу сказать, что он на 99,9% уже готов к внесению и регистрации в парламенте", - добавила она.
"Он (законопроект - ред.) является полноценным. Здесь введены очень серьезные новеллы, которые услышит парламент. И я думаю, что отдельные моменты этого закона будут также и в послании Президента к Верховной Раде", - резюмировала она.
Луценко рассказала, что в новом законе будет впервые введено понятие Россия-агрессор, а также то, что Украина имеет право обороняться и не несет ответственности за то, что происходит на временно оккупированных территориях.
10 июля 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что проект закона о реинтеграции Донбасса будет внесен в Раду в начале сентября 2017 года.
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