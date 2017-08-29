"Грязная провокация": МИД возмущен флагом боевиков ДНР в Болгарии

Посол Украины в Болгарии требует расследования провокации во время торжеств по случаю 140-летия Шипкинской эпопеи

Посольство Украины в Болгарии возмущено фактом того, что во время торжеств по случаю 140-летия битвы за гору Шипка был развернут флаг боевиков террористической организации ДНР. Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Болгарии.

Посол Николай Балтажи требует расследования провокации во время торжеств по случаю 140-летия Шипкинской эпопеи.

"Посол Николай Балтажи глубоко обеспокоен и возмущен флагом террористической и преступной ДНР на Шипке. Рассматриваю это, среди прочего, как глумление над памятью украинских воинов и настоящих ополченцев, которые принесли свободу на болгарскую землю. Настаиваю на проведении болгарскими властями расследования этой грязной провокации", - отмечается в сообщении.

Отметим, что 25 августа 2017 года на вершине горы Шипка проходили торжественные мероприятия по случаю 140-летия битвы за эту гору. Это ключевое событий русско-турецкой войны 1877-1878 годов, в ходе которой победили российские и болгарские войска Во время пятидневного боя на Шипкинском перевале тогда погибли 3,1 тыс русских солдат, а также более 500 болгарских ополченцев.

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