СБУ проводит обыски у николаевских депутатов Оппозиционного блока

Всего в Николаеве одновременно оперативники проводят около 90 обысков

Сегодня в Николаеве начались массовые обыски у депутатов городского совета и известных предпринимателей. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Могу подтвердить (информацию об обысках, - ред.). Больше ничего на данный момент", - отметила Сарган.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области уточнили, что указанные следственные действия проводятся в рамках уголовных производств и направлены на противодействие преступности в сфере завладение бюджетными средствами, вымогательство, рейдерства, угроз убийств и других тяжких преступлений.

Обыски проводят сотрудники прокуратуры, Службы безопасности, Нацполиции, спецподразделения Альфа и КОРД.

Все обыски санкционированы судом.

"Обыски проходят у депутатов городского совета от партии Оппозиционный блок Игоря Дятлова, Игоря Копейки, Андрея Яковлева, Светланы Ласурии, предпринимателей Алексея Пелипаса и Владислава Чайки. Также идет обыск у Михаила Титова, известного под кличкой "Мультик", - отмечается в сообщении Новости-N.

Источник сообщил, что их подозревают в "поставке оружия и наркотиков из зоны АТО".

Всего в Николаеве одновременно проводят около 90 обысков.

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