Сколько российских войск в Донбассе: инфографика от Генштаба

РФ создает под своим командованием на востоке Украины гибридные войска, составленные из коллаборационистов, российских наемников и кадровых военных

По состоянию на июль 2017 года на временно оккупированной части Донбасса находятся 36,3 тысяч российских боевиков, среди которых 2900 - кадровые военные армии России. Эти данные в виде инфографики обнародовал Кризисный медиа-центр, подробнее о них рассказала на брифинге Любовь Цибульская - советник начальника Генштаба Виктора Муженко.

По ее словам, руководство двумя "армейскими корпусами" (якобы террористических организаций ДНР и ЛНР) интегрировано в систему управления Южного военного округа ВС РФ. "Это фактически продолжение вооруженных сил Российской Федерации", - подчеркнула она.

С 2014 года РФ более чем в 10 раз увеличила количество вооружения, которое поставлено в ОРДЛО. Если на июль 2014 года в оккупированном Донбассе было 30 танков, 110 РСЗО, 124 бронемашины, 50 единиц систем ПВО, то ровно через три года там зафиксировано 680 танков, 1170 РСЗО, 1250 бронемашин и 550 систем ПВО.

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Среди прочих в оккупационный контингент на востоке Украины входят военнослужащие 331-го парашютно-десантного полка (Кострома), 20-й отдельной мотострелковой бригады (Волгоград) и 7-й десантно-штурмовой бригады (Новороссийск).

По данным Кризисного медиа-центра, потери сил АТО с начала войны - 2309 военнослужащих погибли, 8208 ранены. Потери гражданских за годы войны - более 8000 человек.

За первые полгода 2017 года погибли 142 бойца сил АТО, 1001 солдат получил ранения.

Пик обстрелов со стороны оккупантов пришелся в 2017-м на март.

Такие данные демонстрируют уровень лицемерия Кремля, который утверждает, что "российских войск в Украине нет", пишет в Facebook вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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