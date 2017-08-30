Суд Вены отказался выдать Фирташа Испании

Причиной отказа в экстрадиции украинского олигарха стало "недостаточное обоснование" европейского ордера судом Барселоны

Региональный суд Вены (Австрия) отказался передать украинского олигарха Дмитрия Фирташа испанским властям. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

Причиной отказа стало "недостаточное обоснование" европейского ордера судом Барселоны.

Один из адвокатов Фирташа заявил, что испанские власти по просьбе США пытались осуществить "политически мотивированную экстрадицию".

Украинский олигарх подозревается в отмывании денег и создании преступной организации.

Как сообщалось ранее, Высший земельный суд Вены разрешил в феврале 2017 года экстрадицию Фирташа в США. Однако ордер испанской стороны стал причиной промедления - согласно законодательству, если существуют два параллельные запроса на экстрадицию от разных стран, то решение кому отдавать подозреваемого принимает министр юстиции.

Но и решение министра должно следовать только после решение суда об экстрадиции. Если запрос США в суде уже был рассмотрен, то запрос Испании рассматривать еще даже не начинали.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.