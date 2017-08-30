В ОБСЕ призвали Украину не депортировать журналистов стран-членов

Соответствующее заявление сделал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Украину не депортировать журналистов стран-членов ОБСЕ. Об этом говорится в Twitter офиса организации по свободе медиа.

"Арлем Дезир призвал Украину не арестовывать и не депортировать журналистов из стран-членов ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Арлем Дезир с 2012 по 2014 годы был первым секретарем Социалистической партии Франции. Член Европейского парламента от Иль-де-Франса с 1999 года. В 2017 году назначен представителем ОБСЕ по свободе СМИ.

Напомним, сегодня СБУ заявила о выдворении из Украины журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой. При этом в ведомстве назвали Курбатову "пропагандисткой" и заявили, что она "позорила Украину".

В МИД РФ это решение назвали "провокацией".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.