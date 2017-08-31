Волкер: Между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий

Если Украина и Запад смогут добиться прогресса в Минске, нужно пытаться добиться прогресса везде - включая вопрос Крыма, заявил представитель Госдепа

Никакой принципиальной разницы между российским захватом Крымского полуострова и оккупацией части Донбасса нет. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет агентство Deutsche Welle.

Интервьюер спросил, согласен ли Волкер с утверждением лидера немецких либералов Кристиана Линднера, который считает, что вопрос Крыма нужно "заморозить" до некоего подходящего момента.

"Я бы не согласился с этим. Я считаю, что между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий. Однако в случае с Крымом Россия предъявила притязания на аннексию территории - то есть на то, что Россия не только ее оккупирует, но и самовольно заберет... С другой стороны, минские соглашения касаются только восточной Украины. И если мы сможем добиться там прогресса, мы должны попытаться добиться прогресса везде. Но я не думаю, что прогресс в одном вопросе должен зависеть от прогресса в другом", - пояснил представитель Госдепа.

Вашингтон не удивлен, что Кремль занервничал, когда Украина и США снова заговорили о поставках американского оружия Киеву.

"У россиян была возможность практически без сопротивления войти на территорию Украины, захватить ее часть и аннексировать Крым. Конечно, они будут обеспокоены тем, что Украина сможет лучше защищать себя... Вполне разумно, что украинцы хотят быть в состоянии лучше себя защищать", - сказал Волкер.

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В рамках того же интервью Волкер заявил, что Белый дом не собирается заключать какую-то "отдельную" сделку с Кремлем по решению войны в Донбассе - без привлечения в переговорный процесс властей Украины и руководства ЕС.

После переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым 21 августа Волкер заявил, что в случае готовности России решать проблему войны в Донбассе закончить военные действия там можно "за несколько месяцев". Посланник Госдепа считает, что Россия, вероятно, собирается смириться с санкциями и сохранить статус-кво в Донбассе.

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