В Крыму оккупанты признали: 12 школ не откроют - нет кадров

Накануне 1 сентября в Крыму не хватает учителей, более 100 учебных заведений остаются без системы пожарной сигнализации

В Крыму российские оккупанты не смогли полноценно подготовить все школы к началу нового учебного года. Об этом сообщают Крым. Реалии.

Накануне первого звонка в Крыму не хватает учителей, более ста учебных заведений - без системы пожарной сигнализации.

"Многие школы не имеют противопожарных сигнализаций. Монтаж сигнализаций мы включаем в проект бюджета 2018 года. Основные замечания, кроме отсутствия автоматической системы пожарной сигнализации - это отсутствие турникетов и ограждений, что необходимо для антитеррористической безопасности и находится в зоне ответственности муниципальных образований", - говорится в сообщении сепаратистов.

Студенты Крымского университета жалуются на условия проживания в общежитиях.

Оккупанты признали, что 12 учебных заведений Крыма не откроются в День знаний - в них еще не завершен ремонт.

В новом учебном году на полуострове будут работать 1149 образовательных учреждений.

В последний момент перед началом нового учебного года оказалось, что количество первоклассников, которые впервые сядут за парты в Крыму, значительно большее, чем изначально рассчитывали. Поэтому на всех не хватило учебников. Их закупают в срочном порядке.

Непростой остается и ситуация с педагогическими кадрами. В школах Симферополя и ряда районов не хватает учителей математики заявили о 150 учительских вакансиях. Более 100 из них обещают заполнить к 1 сентября. По остальным вопрос пока остается открытым.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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