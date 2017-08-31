Более 50% журналистов заявили о росте агрессии к ним - опрос

Большинство сотрудников СМИ считают, что проблемы агрессии против них возникают "из-за заинтересованности определенных кругов или групп"

Около 57% опрошенных украинских журналистов считают, что степень проявления агрессии к сотрудникам СМИ при исполнении ими профессиональных обязанностей растет. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного по инициативе Национального союза журналистов Украины, сообщается на сайте НСЖУ.

Отвечая на вопрос "Как Вы считаете, каким образом изменилась за последние три года степень проявления агрессии к журналистам при исполнении ими своих профессиональных обязанностей?", на значительное увеличение агрессии указали 26,3% опрошенных, а позицию "скорее увеличилась" выбрали 30,3%.

Согласно результатам исследования, большинство журналистов считают, что проблемы агрессии заключаются не в поведении самих сотрудников медиа, а возникают из-за заинтересованности определенных кругов или групп.

"В то же время правоохранительные органы демонстрируют неспособность к расследованию не только преступлений против журналистов, но и в целом к противостоянию волне преступности в государстве", - говорится в сообщении.

По словам главы НСЖУ Сергея Томиленко, результаты опроса еще раз подтверждают, что безопасность журналистов и безнаказанность за преступления против них - "назревшая проблема в медиасреде", к которой власть и правоохранители демонстрируют "безразличное отношение".

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"Мы в НСЖУ считаем, что власть и правоохранители должны публично отчитываться перед общественностью за расследование преступлений против журналистов, поскольку отсутствие справедливости, системная безнаказанность - это прямая ответственность правоохранителей", - отметил Томиленко.

Исследование проводилось в июле-августе 2017 года методом анонимного онлайн-опроса по сплошной выборке членов НСЖУ и базам сотрудников ряда информагентств и медийных учреждений. Для обработки с помощью компьютерной программы были отобраны 120 анкет.

15 августа 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о назначении стипендий детям журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

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