Войной в Донбассе Путин давит на Украину и Европу - Турчинов

Секретарь СНБО отметил, что, несмотря на очередную договоренность о перемирии, кремлевские наемники не прекратили обстрелы

Кремль использует развязанную им войну в Донбассе в качестве рычага давления на Украину и Европу. Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов заявил во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Евгением Чолием.

В ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию на востоке Украины, отметили в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны.

Как отметил Турчинов, обстрелы со стороны кремлевских наемников после очередной договоренности о прекращении огня не прекратились, а это является свидетельством того, что "Путин не собирается убираться с оккупированной территории и для него война в Донбассе - рычаг давления на Европу и Украину".

Также обсуждались решение проблемы блокирования военно-технического сотрудничества Украины со странами-партнерами и вопрос освобождения украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в России.

Кроме того, стороны уделили внимание помощи ВКУ в донесении до государств-партнеров информации и опровержении фейков об Украине, распространяемых российской пропагандой.

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Чолий подчеркнул, что приоритет для Конгресса украинцев - "содействие тому, чтобы международное сообщество помогло победить гибридную агрессию против Украины".

"Со своей стороны мы будем делать все, чтобы подписанный президентом США закон о военно-технической помощи Украине не остался только на бумаге, а стал реальностью", - сказал он.

Секретарь СНБО и президент ВКУ также констатировали, что санкционное давление на государство-агрессор должно "не только сохраняться, но и увеличиваться".

В августе 2017 года была обнародована обновленная инфографика, рассказывающая о численности подконтрольных Кремлю боевиков и российских кадровых военных во временно оккупированном Донбассе.

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