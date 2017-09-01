Вступило в силу решение СНБО о биометрическом контроле на границе

Решение, в частности, направлено на усиление контроля за въездом и выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан России

Президент Петр Порошенко подписал указ №256/2017, которым ввел в действие решение СНБО от 10 июля 2017 года о внедрении с января 2018-го биометрического контроля для иностранцев, пересекающих украинскую границу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Цель данного решения - обеспечение нацбезопасности, усиление контроля за въездом и выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан государства-агрессора России, и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории страны.

В частности, СНБО поручил Кабмину в месячный срок обеспечить при участии СБУ усиление контроля на границе.

"Правительству поручено также принять меры по совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства/пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан РФ, и лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска или въехавших в Украину с территории таких государств", - говорится в сообщении.

Согласно указу, Кабмин должен обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него Россию.

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"Правительство также должно проработать в двухмесячный срок вопрос механизма и этапности внедрения предварительного электронного уведомления иностранцами и лицами без гражданства о въезде в Украину; осуществления въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами РФ, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель", - говорится в сообщении.

Документом также установлен трехмесячный срок для принятия мер по созданию и обеспечению функционирования центров предоставления административных услуг вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.

Кроме того, Кабмин должен обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев при осуществлении погранконтроля на госгранице и в КПВВ.

В июле 2017 года министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что введение биометрического контроля для иностранцев не будет иметь негативных последствий для граждан стран Евросоюза, а также других иностранцев, имеющих биометрические паспорта по стандартам IKAO.

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