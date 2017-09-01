Порошенко о лишении Саакашвили гражданства: Я поступил по закону

Касательно возможного возвращения политика в Украину президент заявил, что этим "должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы"

Президент Петр Порошенко впервые публично прокомментировал свое решение об утрате Михаилом Саакашвили украинского гражданства, заявив, что в той ситуации действовал согласно закону. Об этом глава государства сказал в пятницу, 1 сентября, на брифинге в Харькове, сообщает Укринформ.

По словам Порошенко, когда Государственная миграционная служба предоставила комиссии по вопросам гражданства документы, свидетельствующие, что при оформлении гражданства Саакашвили сообщил недостоверную или сфальсифицированную информацию, он "должен был действовать в соответствии с законом и Конституцией".

"Любые другие шаги были бы преступной деятельностью. Я подписал указ (об утрате гражданства - ред.) так же, как и в отношении других граждан", - отметил президент.

Порошенко добавил, что вопросом возможного возвращения экс-главы Одесской ОГА в Украину "должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы".

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"К Саакашвили будут относиться так же, как и к любому другому лицу, подавшему недостоверные данные", - подчеркнул глава государства.

26 июля 2017 года Порошенко подписал указ об утрате Саакашвили гражданства Украины. Сообщалось, что экс-президента Грузии лишили гражданства из-за того, что при заполнении соответствующих документов на его получение в 2015-м он не указал информацию об уголовных делах, открытых против него нынешними грузинскими властями.

16 августа Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину через польскую границу 10 сентября 2017-го.

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