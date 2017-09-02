Бен Ходжес о маневрах Запад-2017: Нет причин верить россиянам

Генерал армии США призвал Россию пригласить СМИ, чтобы развеять сомнения о масштабах военных учений

Нет оснований верить РФ относительно предоставленной информации о масштабах учений в Беларуси Запад-2017. Командующий Сухопутными силами США в Европе Фредерик "Бен" Ходжес призвал Россию пригласить наблюдателей из СМИ для освещения маневров. Об этом генерал заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом, передает Delfi.

"Россияне не дали нам серьезных причин верить цифрам, о которых они говорят", - сказал он.



Согласно сообщениям Кремля, в маневрах будут участвовать менее 13 тысяч военнослужащих, но в НАТО считают, что эта цифра искусственно занижена, так как учения разбиты на отдельные части, пишет Delfi. Это позволяет избежать обязанности, предусмотренной правилами, приглашать наблюдателей.

"Я считаю, что все могло бы быть разрешено и все бы могли бы расслабиться, если бы Российская Федерация всюду пригласила СМИ, как это делается в литовских, германских и американских вооруженных силах", - также сказал Ходжес.

"Быть бдительными - обязанность всех наших служб безопасности. Все же я не слыву предсказателем будущего", - отметил он генерал.



Издание отмечает, что на время учений США направили в Литву дополнительные истребители и роту солдат В этом году в Латвии, Литве, Эстонии и Польше также дислоцировано по батальону (около тысячи военных) из различных стран НАТО.



Несмотря на то, что страны-участницы уверяют, что Запад-2017 несет оборонный характер, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил в свою очередь, что "за обороной может последовать имитация контрнаступления и наступления".



Читайте также: Запад-2017: Генштаб прорабатывает наступательные действия РФ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.