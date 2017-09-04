Самолеты США и Украины пролетят над РФ и Беларусью
С 4 по 8 сентября 2017 года в рамках договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии США и Украины над территорией группы государств-участников Республики Беларусь и Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
"Целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств", - отмечается в сообщении.
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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
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Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ. НАТО подозревает, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".
Интервью с Муженко: Учения Запад-2017 носят наступательный характер
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