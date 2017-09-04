Проект Стена: дело о масштабных хищениях передано в суд

Санкции уголовной статьи, по которой проходят некоторые пограничники, предусматривают тюремный срок от пяти до десяти лет

В суд передан обвинительный акт против должностных лиц Госпогранслужбы, которых подозревают в растрате выделенных на проект Стена средств. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"Обвинительный акт направлен в суд по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды)", - говорится в сообщении.

Некоторых пограничников обвиняют в вымогательстве у предпринимателя взятки "за несоздание препятствий" при реализации договора о строительстве усиленной границы.

"Речь идет о подписании актов приемки-передачи выполненных работ, перечислении средств коммерческому обществу по договору и нерасторжении договорных отношений с коммерческим предприятием", - уточнили в прокуратуре.

Рассматривать дело будет Оболонский районный суд Киева.

Помимо всего прочего, санкции этой статьи предусматривают тюремный срок от пяти до десяти лет.

Читайте также: ГПУ расследует хищение 100 млн грн на проекте Стена

3 сентября 2014 года на то время премьер Арсений Яценюк заявил о начале утвержденного правительством проекта Стена. На его реализацию было предусмотрено 4 млрд грн. Планировалось обустройство траншей, рвов, заборов, а также специальных объектов на границе с Россией.

8 августа 2017 года были задержали шесть человек в рамках расследования хищений на проекте. Им всем было объявлено о подозрении.

Читайте также: В 2017 году на проект Стена потратят 500 млн грн

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.