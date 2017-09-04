Самолет ВВС Швеции совершит наблюдательный полет над Украиной

В наблюдательную группу войдут представители Швеции, Чехии и Испании

Самолет ВВС Швеции с группой наблюдателей из Швеции, Чехии и Испании на борту в течение недели совершит наблюдательный полет над Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Самолет SAAB 340 (OS100) ВВС Швеции с наблюдательной группой в составе 15 человек (девять от Швеции и по трое от Чехии и Испании) уже приземлился в Международном аэропорту Борисполь.

Согласно сообщению Генштаба, наблюдательный полет над Украиной осуществляется "для развития открытости и транспарентности, содействия наблюдению за выполнением действующих соглашений в области контроля над вооружениями".

Полученные во время полета данные будут обрабатываться в Швеции.

С 4 по 8 сентября 2017 года в рамках договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии США и Украины над территорией группы государств-участников Республики Беларусь и Российской Федерации.

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