СБУ запретила въезд в Украину российскому режиссеру Меньшову
СБУ запретила въезд в Украину российскому режиссеру Владимиру Меньшову, который ранее признался, что передавал деньги боевикам во временно оккупированном Донбассе. Об этом говорится в официальном ответе СБУ на запрос издания Апостроф.
Согласно ответу, решение было принято в марте 2016 года сроком на 5 лет.
Вместе с тем, в СБУ отметили, что не сообщали о подозрении Меньшову.
Фото: apostrophe.ua
В апреле Меньшов подтвердил передачу денег боевикам в оккупированном Донбассе.
"Действительно, я передал некую сумму денег для Донбасса, но я не хочу об этом говорить, не хочу обнародовать. И, мне жаль, что это получило публичную огласку. Что касается Службы безопасности Украины, то они ко мне не обращались", - сказал Меньшов.
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