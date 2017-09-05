Россия начала выводить вооружение из Донбасса - замминистра
Страна-агрессор Россия понемногу уменьшает свое незаконное присутствие на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом изданию Апостроф заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.
По его словам, РФ постепенно выводит из Донбасса вооружение, начав с вывоза особенно ценных образцов.
"Например, РЭБы - комплексы радиоэлектронной борьбы. Была у меня информация, что начали выводить антибатарейные системы. То есть, то, что нам американцы поставляли, а в России тоже такое производится. Их не так много в самой российской армии, это достаточно дефицитное вооружение. И очень дорогое. Была информация и о том, что россияне начали вывозить свои беспилотники", - отметил Грымчак.
22 августа 2017 года Грымчак заявил, что решение о выводе гибридной армии РФ из Донбасса уже принято.
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