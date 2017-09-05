Хомутынник покинул пост главы группы Відродження в Раде

Уход депутата с руководящей должности связан с расследованием Генпрокуратуры, в котором он фигурирует, сообщили в партии Відродження

Народный депутат Виталий Хомутынник покинул пост главы депутатской группы Відродження в Верховной Раде. Парламентарий решил уйти с руководящей должности "на период расследования Генпрокуратуры и проверки Государственной фискальной службой его деклараций с 1998 по 2016 годы", сообщает пресс-служба партии Відродження.

Свое решение Хомутынник объяснил "желанием избежать политического давления на депутатскую группу".

"Чтобы предотвратить спекуляции о влиянии на нашу депутатскую группу во время будущих голосований в Раде, я решил сложить с себя обязанности председателя депутатской группы", - сказал он во вторник, 5 сентября, по итогам заседания группы.

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Согласно сообщению, новым главой Відродження в парламенте избран председатель этой партии Виктор Бондарь, заместителем главы группы - нардеп Артем Ильюк.

В июле 2017 года Генпрокуратура открыла уголовное производство против Хомутынника по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

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