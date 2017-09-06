Пограничники получат от Канады оборудование и экипировку

Канада предоставляет помощь на два миллиона канадских долларов в рамках меморандума о сотрудничестве

Госпогранслужба получит медицинское оборудование и экипировку на два миллиона канадских долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Проект подразумевает передачу медицинского оборудования и защитной военной не смертоносной экипировки. Помощь передадут в центральный госпиталь ГПСУ, клинический госпиталь ГПСУ в Одессе и отдельной комендатуре охраны и обеспечения ГПСУ.



Канада помогает в рамках меморандума, подписанного в марте 2016 года. Одесский госпиталь уже получил первую помощь в апреле.

24 августа глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что в США утвердили поставку в Украину техники на $175 млн, в том числе спецоборудования для обороны.

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