ИС: Россия готовит военные учения в оккупированном Донбассе

Характерной чертой учений боевиков является единый оперативный фон и временные интервалы, совпадающие с замыслом учений Запад-2017 в Беларуси

Кремлевские марионетки готовятся к военным учениям на территории временно оккупированного Донбасса в период проведения российско-белорусских учений Запад-2017. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление

"Под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего 8 армии Южного ВО ВС РФ генерал-майора Цекова и группы офицеров штаба 8 армии в 1 АК ДНР и 2 АК ЛНР осуществляется подготовка к проведению командно-штабных учений, запланированных на сентябрь", - отмечается в сообщении.

По данным военной агентуры, в связи с этим на территории, контролируемой ЛДНР, "военными комиссариатами" начата работа по уточнению списков приписанных военнообязанных и техники.

"При этом, характерной чертой данных командно-штабных учений является единый оперативный фон и временные интервалы, полностью совпадающие с замыслом совместного стратегического учения ВС РФ и Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ. НАТО подозревает, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

Интервью с Муженко: Учения Запад-2017 носят наступательный характер

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