Экс-президент Эстонии: Нет миротворцам между Украиной и Украиной

Эстонский политик сыронизировал по поводу российской инициативы в ООН

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес раскритиковал идею Кремля о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе. Об этом он написал у cебя в Twitter.

"Я еще бы понял миротворцев на границе России и Украины, но на "границе" Украины и Украины - нет", - отметил политик.

I would understand if the peacekeepers were at the border between Russia and Ukraine but if between Ukraine and Ukraine, no. https://t.co/slnR9MwWdJ - toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) 6 вересня 2017 р.

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5 сентября 2017 года постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила в Организацию проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отметил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта", однако затем уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".

Украина выступила против участия РФ в миротворческой миссии ООН в Донбассе в том случае, если решение о проведении такой операции все же будет принято.

5 cентября 2017 года представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что Путин искажает идею о миротворцах в Донбассе.

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