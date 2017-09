Экс-президент Эстонии: Нет миротворцам между Украиной и Украиной

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес раскритиковал идею Кремля о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе. Об этом он написал у cебя в Twitter.

"Я еще бы понял миротворцев на границе России и Украины, но на "границе" Украины и Украины - нет", - отметил политик.

I would understand if the peacekeepers were at the border between Russia and Ukraine but if between Ukraine and Ukraine, no. https://t.co/slnR9MwWdJ