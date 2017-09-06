САП просит суд забрать у Полякова старый и назначить новый залог
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит для фигуранта "янтарного дела" депутата Максима Полякова залог в 5 млн грн. Об этом заявил во время судебного заседания прокурор Валентин Мусияка, передает корреспондент LIGA.net.
Он напомнил, что Поляков выполнил решение суда и надел электронный браслет с нарушением сроков, а также до сих пор не сдал документы для выезда за границу.
В связи с этим прокуратура просит зачислить в бюджет внесенный ранее Поляковым залог в 304 тыс грн и назначить ему новый залог в сумме 5 млн грн.
Ранее депутат отказался носить электронный браслет. Он заявил, что НАБУ и САП не выполнили предусмотренных законом действий для того, чтобы предложить ему надеть браслет.
В НАБУ заявили, что детективы бюро неоднократно и разными способами информировали депутата о необходимости явиться для исполнения решения суда и надеть электронный браслет. Правоохранители настаивают, что Поляков должен выполнить решение суда и надеть электронный браслет.
23 августа Поляков все же надел электронный браслет.
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