САП просит суд забрать у Полякова старый и назначить новый залог

Поляков выполнил решение суда и надел электронный браслет с нарушением сроков, а также до сих пор не сдал документы для выезда за границу

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит для фигуранта "янтарного дела" депутата Максима Полякова залог в 5 млн грн. Об этом заявил во время судебного заседания прокурор Валентин Мусияка, передает корреспондент LIGA.net.

Он напомнил, что Поляков выполнил решение суда и надел электронный браслет с нарушением сроков, а также до сих пор не сдал документы для выезда за границу.

В связи с этим прокуратура просит зачислить в бюджет внесенный ранее Поляковым залог в 304 тыс грн и назначить ему новый залог в сумме 5 млн грн.

Ранее депутат отказался носить электронный браслет. Он заявил, что НАБУ и САП не выполнили предусмотренных законом действий для того, чтобы предложить ему надеть браслет.

В НАБУ заявили, что детективы бюро неоднократно и разными способами информировали депутата о необходимости явиться для исполнения решения суда и надеть электронный браслет. Правоохранители настаивают, что Поляков должен выполнить решение суда и надеть электронный браслет.

23 августа Поляков все же надел электронный браслет.

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