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Известно местонахождение 87 украинских заложников - Геращенко

06.09.2017 16:55
Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, но в ОРДЛО требуют также отпустить криминалитет и террористов, что неприемлемо
Известно местонахождение 87 украинских заложников - Геращенко
Ирина Геращенко

На заседании гуманитарной подгруппы в Минске Украина  в присутствии ОБСЕ потребовала освободить 87 украинцев, чье местонахождение установлено. Об этом сообщает представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко в Facebook.

"Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, лишь бы освободить наших. Важно, что ОРДЛО уже не отрицает содержание 87 украинцев из списка 144", - написала Геращенко.

Нардеп добавила, что Украина также настаивает на том, что из списка требований ОРДЛО должны быть исключены все те, кто не имеет никакого отношения к войне в Донбассе.

"Камень преткновения: это требование освободить криминалитет и террористов, которые не подпадают под действия минских сделок", - сообщила Геращенко.

Она добавила, что сегодня удалось передать письма и посылки от семей заложникам на оккупированные территории, но лично встретиться с ребятами не разрешили.

В очередной раз был поднят вопрос немедленного открытия КПВВ Золотое, которое блокируется боевиками ЛНР полтора года.

Читайте также: Геращенко о миротворцах в Донбассе: Сценарии Кремля не пройдут

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ЛIГАБiзнесIнформ
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