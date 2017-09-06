Известно местонахождение 87 украинских заложников - Геращенко

Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, но в ОРДЛО требуют также отпустить криминалитет и террористов, что неприемлемо

На заседании гуманитарной подгруппы в Минске Украина в присутствии ОБСЕ потребовала освободить 87 украинцев, чье местонахождение установлено. Об этом сообщает представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко в Facebook.

"Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, лишь бы освободить наших. Важно, что ОРДЛО уже не отрицает содержание 87 украинцев из списка 144", - написала Геращенко.

Нардеп добавила, что Украина также настаивает на том, что из списка требований ОРДЛО должны быть исключены все те, кто не имеет никакого отношения к войне в Донбассе.

"Камень преткновения: это требование освободить криминалитет и террористов, которые не подпадают под действия минских сделок", - сообщила Геращенко.

Она добавила, что сегодня удалось передать письма и посылки от семей заложникам на оккупированные территории, но лично встретиться с ребятами не разрешили.