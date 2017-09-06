Известно местонахождение 87 украинских заложников - Геращенко
На заседании гуманитарной подгруппы в Минске Украина в присутствии ОБСЕ потребовала освободить 87 украинцев, чье местонахождение установлено. Об этом сообщает представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко в Facebook.
"Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, лишь бы освободить наших. Важно, что ОРДЛО уже не отрицает содержание 87 украинцев из списка 144", - написала Геращенко.
Нардеп добавила, что Украина также настаивает на том, что из списка требований ОРДЛО должны быть исключены все те, кто не имеет никакого отношения к войне в Донбассе.
"Камень преткновения: это требование освободить криминалитет и террористов, которые не подпадают под действия минских сделок", - сообщила Геращенко.
Она добавила, что сегодня удалось передать письма и посылки от семей заложникам на оккупированные территории, но лично встретиться с ребятами не разрешили.
В очередной раз был поднят вопрос немедленного открытия КПВВ Золотое, которое блокируется боевиками ЛНР полтора года.
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