МИД: Украина продолжит продвигать идею миротворцев
Украина продолжит продвигать инициативу о размещении миротворцев ООН в Донбассе, но не на условиях Российской Федерации. Об этом написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в своем Twitter.
"Инициатива по миротворцам принадлежит Украине. Будем ее дальше продвигать, но не на условиях РФ. РФ - агрессор, а не миротворец", - написала Беца.
Как сообщалось ранее, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю Совбеза ООН Текеде Алему и генсеку организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе.
По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". На вопрос, будет ли Украина подавать свой проект резолюции, Ельченко ответил: "Мы посмотрим в течение одного-двух дней, если будет такая необходимость, мы напишем и подадим свой альтернативный (проект резолюции, - ред.)". По его словам, есть еще вариант доработать российскую резолюцию. Однако, работа над проектом резолюции должна начаться только после согласования базовых принципов, отметил Ельченко.
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