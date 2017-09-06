Германия против обсуждения вопроса миротворцев с боевиками ЛДНР

Также в Берлине считают, что миротворцы должны быть размещены во всей зоне АТО

В федеральном правительстве Германии считают, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения. Об этом сегодня, 6 сентября, журналистам заявила заместитель спикера правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает DW.

По ее словам, Берлин приветствует в целом инициативу российского президента Владимира Путина об отправке миссии ООН в Донбасс, однако к некоторым деталям предложения Москвы Берлин относится скептически.

Кроме территории размещения миссии правительство Германии не видит оснований предоставлять боевикам право голоса в обсуждении вопроса миротворцев. "Это было бы неприемлемым усилением значения самопровозглашенного руководства так называемых народных республик", - отметила представительница немецкого правительства.

Как сообщалось ранее, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю Совбеза ООН Текеде Алему и генсеку организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.

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