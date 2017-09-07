Порошенко: Буду ветировать ревизию антикоррупционных законов

Президент предупредил народных депутатов от намерений провести ревизию законов по предоставлению безвизового режима

Президент Петр Порошенко заявляет, что будет ветировать все попытки провести ревизию антикоррупционного законодательства. Об этом он заявил выступая в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде, передает корреспондент LIGA.net.

"Я хотел бы предостеречь отдельных народных депутатов от намерений провести ревизию тех законов, которые стали основой для принятия нашими партнерами решения о предоставлении нам безвизового режима", - отметил Порошенко.

По его словам, "будь это попытки отменить, или сделать непубличным электронное декларирование, или попытки подчистить антидискриминационные поправки к трудовому кодексу, или сужение полномочий антикоррупционных органов".

"А также, что-либо другое, что будет ставить под угрозу безвиз, как одно из наших достижений. Хочу подчеркнуть, что я буду сразу ветировать такие инициативы", - сказал он.

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