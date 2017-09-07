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Порошенко: Буду ветировать ревизию антикоррупционных законов

07.09.2017 10:27
Президент предупредил народных депутатов от намерений провести ревизию законов по предоставлению безвизового режима
Порошенко: Буду ветировать ревизию антикоррупционных законов
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко заявляет, что будет ветировать все попытки провести ревизию антикоррупционного законодательства. Об этом он заявил выступая в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде, передает корреспондент LIGA.net.

"Я хотел бы предостеречь отдельных народных депутатов от намерений провести ревизию тех законов, которые стали основой для принятия нашими партнерами решения о предоставлении нам безвизового режима", - отметил Порошенко.

По его словам, "будь это попытки отменить, или сделать непубличным электронное декларирование, или попытки подчистить антидискриминационные поправки к трудовому кодексу, или сужение полномочий антикоррупционных органов".

"А также, что-либо другое, что будет ставить под угрозу безвиз, как одно из наших достижений. Хочу подчеркнуть, что я буду сразу ветировать такие инициативы", - сказал он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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