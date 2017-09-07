Президент об оружии США: Переговоры уже в практической плоскости

Киев и Вашингтон интенсифицировали диалог о предоставлении Украине оборонного оружия на наивысшем уровне, сказал президент Петр Порошенко

Переговоры с США о предоставлении Украине оборонного оружия перешли в практическую плоскость. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая с посланием в Верховной Раде, передает корреспондент LIGA.net.

Порошенко отметил, что "ни один из панических прогнозов", которые звучали после прошлогодних президентских выборов в США, не осуществился.

В частности, санкции с России не сняты, а наоборот, усилены. "Во-вторых, теоретические разговоры о... возможности предоставления Украине оборонного оружия Соединенными Штатами Америки наконец-то перешли в практическую плоскость переговоров", - подчеркнул он.

Также Порошенко сказал, что Киев и Вашингтон интенсифицировали диалог на наивысшем уровне.

"Это вопреки тому, что после прошлогодних выборов (в США, - ред.) десятки, к сожалению, украинских депутатов наведались на берега Потомака. Часть визитеров пыталась добиться абсолютно обратного результата, а именно - охлаждения отношений Украины и США", - добавил он.

5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что если США поставят современное оружие Украине, пророссийские боевики могут направить свое оружие в другие украинские регионы.

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