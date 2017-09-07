Никакого согласования с боевиками миссии миротворцев - Порошенко
Никакого согласования с боевиками с временно оккупированной части Донбасса параметров возможной миротворческой миссии ООН не будет, а страна-агрессор Россия не может принимать в ней участия. Об этом заявил президент Петр Порошенко в своем выступлении в парламенте.
"Мы выступаем за разворачивание полноценной миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса. Ее целью должна быть не консервация российской оккупации, не легализация российского военного присутствия, а обеспечение стабильного мира в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и полное восстановление территориальной целостности нашего государства", - сказал он.
Миссия ООН должна отвечать принципам международных операций этой организации, подчеркнул глава государства.
"...Что исключает возможность участия представителей страны-агрессора или сторон конфликта. Никаких согласований с российскими боевиками параметров участия в будущей миссии ООН быть не может", - резюмировал президент.
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5 сентября 2017 года постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила в Организацию проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отметил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта", однако затем уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".
Украина выступила против участия РФ в миротворческой миссии ООН в Донбассе в том случае, если решение о проведении такой операции все же будет принято.
5 cентября 2017 года представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что Путин искажает идею о миротворцах в Донбассе.
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