USD:  25.97  26.43   EUR:  30.68  31.60  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко: Нужно сделать так, чтобы РФ начало припекать от Крыма

07.09.2017 11:56
Президент отметил, что Украина не может силой отвоевать полуостров у России, поэтому нужно найти другой способ заставить Москву вернуть украденное
Порошенко: Нужно сделать так, чтобы РФ начало припекать от Крыма
Петр Порошенко

Украина должна сделать Крым для России "неподъемным бременем", чтобы оккупанты сами покинули полуостров. Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая с посланием в Верховной Раде.

"Теперь по поводу Крыма. Можем ли мы отбить Крым у России силой? Реалистично - нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для Москвы неподъемным бременем. Так вор иногда выбрасывает украденное, когда оно начинает ему жечь. И мы должны создать все условия, чтобы ему припекло", - отметил он.

Говоря об оккупированном Донбассе, президент подчеркнул, что возвращение конфликта в горячую фазу поставит крест на всех реформах и на восстановлении уровня жизни украинцев, в то время как общество устало от войны.

"Почти 60% поддерживают курс на возвращение оккупированных территорий исключительно политико-дипломатическим путем", - сказал президент.

Он подчеркнул, что 11% украинцев предлагают отказаться от каких-либо попыток вернуть оккупированные территории Донбасса, и еще 14% выступают за то, чтобы конфликт заморозить, и 13% поддерживают  военное наступление.

Читайте также: Украина полна решимости вернуть Крым мирно - Порошенко

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 