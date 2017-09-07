Порошенко: Нужно сделать так, чтобы РФ начало припекать от Крыма

Президент отметил, что Украина не может силой отвоевать полуостров у России, поэтому нужно найти другой способ заставить Москву вернуть украденное

Украина должна сделать Крым для России "неподъемным бременем", чтобы оккупанты сами покинули полуостров. Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая с посланием в Верховной Раде.

"Теперь по поводу Крыма. Можем ли мы отбить Крым у России силой? Реалистично - нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для Москвы неподъемным бременем. Так вор иногда выбрасывает украденное, когда оно начинает ему жечь. И мы должны создать все условия, чтобы ему припекло", - отметил он.

Говоря об оккупированном Донбассе, президент подчеркнул, что возвращение конфликта в горячую фазу поставит крест на всех реформах и на восстановлении уровня жизни украинцев, в то время как общество устало от войны.

"Почти 60% поддерживают курс на возвращение оккупированных территорий исключительно политико-дипломатическим путем", - сказал президент.

Он подчеркнул, что 11% украинцев предлагают отказаться от каких-либо попыток вернуть оккупированные территории Донбасса, и еще 14% выступают за то, чтобы конфликт заморозить, и 13% поддерживают военное наступление.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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