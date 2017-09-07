Порошенко ожидает от депутатов кандидатуры новых членов ЦИК

Приближение очередных президентских и парламентских выборов делает "еще более нерациональным" их внеочередное проведение, отметил президент

Президент Петр Порошенко призвал народных депутатов в ближайшее время передать ему предложения по кандидатурам новых членов Центризбиркома. Об этом глава государства заявил в четверг, 7 сентября, выступая с посланием к Верховной Раде.

Порошенко отметил, что приближение очередных президентских и парламентских выборов делает "еще более нерациональной" идею их внеочередного проведения.

"Моя позиция неизменна - все должно произойти в определенный Конституцией срок", - сказал президент, отметив, что это необходимо для обеспечения "свободной, прозрачной, конкурентной и честной" избирательной кампании, к которой нужно готовиться "уже сегодня".

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"Прошу, уважаемые народные депутаты, в течение ближайших недель, возможно, даже дней, завершить консультации и подать мне предложения по кандидатурам новых членов Центральной избирательной комиссии", - резюмировал Порошенко.

В июне 2017 года в Евросоюзе выразили недовольство в связи с торможением процесса назначения новых членов Центральной избирательной комиссии.

Семилетний срок полномочий большинства действующих членов ЦИК - 12 из 15 - истек еще три года назад.

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