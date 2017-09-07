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СБУ за все время АТО освободила больше 3 тысяч заложников

07.09.2017 15:26
Среди освобожденных есть и военнослужащие, и гражданские лица
СБУ за все время АТО освободила больше 3 тысяч заложников
Фото: iStock/Global Images Ukraine

При содействии Объединенного центра СБУ по координации поиска и освобождения заложников за все время конфликта на Донбассе из плена боевиков освобождены 3 тысячи 138 человек. Об этом на круглом столе сообщил руководитель центра Юрий Качанов, передает УНИАН.

Среди освобожденных, по словам Качанова, есть и военнослужащие, и гражданские лица, и журналисты.

"В настоящее время, по состоянию на сегодня, в заложниках находятся 144 человека и считаются пропавшими без вести 410 человек", - сказал он.

По словам представителя СБУ, в рамках выполнения возложенных на центр задач был создан реестр военнослужащих и гражданских лиц, которые были противоправно лишены свободы или пропали без вести. 

6 сентября на заседании гуманитарной подгруппы в Минске Украина в присутствии ОБСЕ потребовала освободить 87 украинцев, чье местонахождение установлено. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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