МИД: Россияне обвиняют украинца Гриба в терроризме
В МИД подтвердили, что пропавший в Беларуси украинец Павел Гриб находится в СИЗО российского Краснодара, его обвиняют в терроризме. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщил спикер Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
По его словам, Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону получило официальное сообщение ФСБ по Грибу сегодня, 7 сентября.
"В нем говорится, что Гриб задержан по обвинению в совершении преступления по ч.1 ст .205 УК РФ (террористический акт, - ред.)", - сказал Кирилич.
Посольство Украины в России и Генконсульство в Ростове получили поручение обратиться в МИД РФ с требованием обеспечить доступ к Грибу украинских консулов, а также сообщить об обстоятельствах его задержания.
28 августа 2017 года офицер запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ РФ. До сегодняшнего дня официального подтверждения задержания Гриба от российской стороны не было.
По факту исчезновения украинца было открыто уголовное производство.
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