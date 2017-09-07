В Кремле прокомментировали инициативу Порошенко по миротворцам

В Кремле продолжают настаивать на участии террористов в решении вопроса о введении в Донбасс миротворцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миротворцы могут размещаться в любой точке соприкосновения конфликтующих сторон и только с их согласия, Россия же "не является стороной конфликта". Об этом Песков сказал, отвечая на просьбу прокомментировать план президента Петра Порошенко, сообщает РИА Новости.

В Кремле продолжают настаивать на участии террористов в решении вопроса о введении в Донбасс миротворцев.

"Любые миротворцы могут размещаться в точке соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон. Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта, конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями республик - ЛНР и ДНР, поэтому, наверное, это основная модальность, которую было бы неразумно отвергать и нелогично абстрагировать. Это первое и изначальное условие размещения любых миротворцев", - сказал Песков.

Сегодня, выступая в парламенте, Порошенко заявил, что никакого согласования с боевиками с временно оккупированной части Донбасса параметров возможной миротворческой миссии ООН не будет, а страна-агрессор Россия не может принимать в ней участия.



Правительство Германии также не считает возможным обсуждать с боевиками миротворческую миссию.

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