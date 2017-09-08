Во Львове пресекли провокацию: агенты призывали "прекратить АТО"

Планировалось устроить "собрание матерей бойцов АТО" и призвать "прекратить АТО на любых условиях". "Членов семей бойцов АТО не было", - заявили в СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла запланированную спецслужбами государства-оккупанта РФ провокацию во Львове. О том, как правоохранители сорвали проплаченную агентами влияния массовку из пенсионеров и студентов, которая должна была "призвать к прекращению АТО" в Донбассе, сообщает пресс-служба СБУ.

"По замыслу российской стороны, 6 сентября во Львове планировалось провести так называемое "собрание матерей участников АТО", во время которого подвергнуть критике государственную политику, в первую очередь на востоке Украины, и призвать к прекращению антитеррористической операции на любых условиях", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, организатор акции - жительница Волыни и одна из ведущих функционеров Русского культурного центра во Львове - на российские средства нанимала в качестве участников рядовых граждан.

"Задокументировано, что для массовки организаторы наняли за 400 гривень почти 100 пенсионеров и студентов, которые должны были имитировать роли родственников участников антитеррористической операции. Ни одного члена семьи участников АТО среди протестующих не было", - подчеркнули в СБУ.

Очередная попытка России "создать картинку" фейкового недовольства граждан для российских СМИ оказалась неудачной, констатировали в Службе.

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29 марта 2017 года СБУ остановила попытку информационной провокации вблизи Львова, которая должна была начаться сразу после ночного обстрела консульства Польши в Луцке. СМИ сообщали, что неизвестные с плакатами на польском языке перекрыли трассу Львов - Рава-Русская в районе села Гряда. В провокационной акции протеста, направленной якобы на защиту польского меньшинства в Украине, как выяснилось, участвовали только украинцы.

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