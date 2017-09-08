Климкин: В политике Кремля есть элемент политической шизофрении

Министр иностранных дел назвал манипуляцией предложение президента страны-агрессора России Владимира Путина о размещении миротворцев в Донбассе

В политике Кремля есть элемент политической шизофрении. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя провокационную инициативу президента РФ Владимира Путина о введении миротворцев на линию разграничения в Донбассе, пишет Укринформ.

"Это ожидаемая манипуляция, прежде всего, заключается в том, что Россия стремится к признанию поддерживаемых ею террористов на оккупированной части Донбасса. Это тщетная попытка перевести весь мирный процесс в некую виртуальную реальность. И разбить все то, чего мы достигли за это время с помощью наших партнеров", - отметил Климкин.

По его словам, вторая манипуляция - попытка разместить миротворцев только вдоль линии соприкосновения.

"Это уже реальный путь к замораживанию существующей ситуации. То есть здесь видим стремление России легализовать свою колонию, свой протекторат на оккупированной части Донбасса. Более того, я усматриваю в этом и элемент своеобразной политической шизофрении. Москва якобы декларирует стремление помочь ОБСЕ, миссии СММ (специальная мониторинговая миссия, - ред.). Но как? Разместив миротворцев только вдоль линии разграничения!" - подчеркнул Климкин

Он считает, что в этом случае это только усложнит работу СММ, потому что нельзя иметь две миссии с разным территориальным мандатом.

"Это такое безумие, что одновременно и смешно, и грустно... Но всем нам, странам-членам ООН, здесь все хорошо понятно. В практике ООН никогда не было, чтобы оказывалась поддержка агрессии", - сказал Климкин.

Читайте также: Германия против обсуждения вопроса миротворцев с боевиками ЛДНР

5 сентября 2017 года постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила в Организацию проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отметил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта", однако затем уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".

Украина выступила против участия РФ в миротворческой миссии ООН в Донбассе в том случае, если решение о проведении такой операции все же будет принято.

5 cентября представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что Путин искажает идею о миротворцах в Донбассе.

7 сентября президент Петр Порошенко заявил, что никакого согласования с боевиками с временно оккупированной части Донбасса параметров возможной миротворческой миссии ООН не будет, а страна-агрессор Россия не может принимать в ней участия.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.