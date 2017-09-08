Климкин и Габриэль обсудили помощь ЕС в восстановлении Донбасса
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин несколько раз обсуждал со своем немецким коллегой Зигмаром Габриэлем помощь Европейского Союза в восстановлении Донбасса после его освобождения от боевиков. Об этом сообщил Климкин, передает Укринформ.
"Господин Габриэль недавно упоминал о том, что Европейский Союз должен быть готов помогать в восстановлении Донбасса. Это возможно, и я об этом с ним несколько раз говорил", - рассказал Климкин.
Глава украинского МИД подчеркнул позицию обеих сторон: для того, чтобы "начать восстановление Донбасса и возвращать нормальную жизнь людям, нужно, чтобы Россия наконец ушла из Украины".
Климкин уточнил, что "сначала это должно произойти в Донбассе, потом, конечно, в отношении Крыма".
Ранее сегодня глава МИД Украины также заявил, что в политике Кремля есть элемент политической шизофрении, комментируя провокационную инициативу президента РФ Владимира Путина о введении миротворцев на линию разграничения в Донбассе.
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