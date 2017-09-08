В РФ заявили, что Украина препятствует встрече консула с Агеевым

В МИД РФ утверждают, что консульство уже трижды направляло просьбу о встрече с задержанным

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в препятствовании встречи представителя генконсульства РФ в Харькове с арестованным ранее в Украине российским военным Виктором Агеевым. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Захаровой, консульство РФ принимает все возможные меры для оказания помощи россиянину, но "именно по вине украинской власти, которая нарушает международно-правовые нормы и двустороннюю консульскую конвенцию между Россией и Украиной, российским представителям пока не удалось встретиться с гражданином России".

Она утверждает, что консульство уже трижды направляло просьбу о встрече с задержанным.

Напомним, 13 июля СБУ направила Генконсульству РФ ответ, в котором уведомило российскую сторону о том, что разрешение на встречу будет предоставлено после проведения неотложных следственных действий.

28 июня сообщалось, что в АТО была ликвидирована ДРГ - в плен попал российский военный Агеев, призывник-контрактник из Алтайского края.

РФ отрицает, что Агеев является российским военным, а видео его признания в том, что он контрактник, называет постановкой.

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