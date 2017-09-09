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В Одессу прибыли построенные для ВМС артиллерийские катера

09.09.2017 15:15
Два малых бронированных катера пройдут госиспытания, после чего будут включены в состав Военно-морских сил
В Одессу прибыли построенные для ВМС артиллерийские катера
Фото: ВМС ВСУ

В Одессу прибыли два малых бронированных артиллерийских катера, сделанных для Военно-морских сил на заводе "Кузня на Рыбальском". Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

Плавание прошло по графику, поставленные задачи выполнены, узлы и механизмы в норме. Катера пройдут испытания, после чего их включат в состав Военно-морских сил.

В 2016 году в состав ВМС ВСУ уже были включены специально построенные малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск". 

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