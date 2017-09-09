Лутковская: За решетку попали почти 100 приехавших в РФ украинцев
09.09.2017 22:00
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщила, что к ней обратились почти сто украинцев, которые выехали в РФ и оказались за решеткой
Валерия Лутоквская
К Уполномоченному по правам человека обратились около сотни человек, которые поехали на работу в Россию, а оказались за решеткой. Об этом в эксклюзивном интервью 5 каналу рассказала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.
Она предупредила, что выезжать на работу в Россию для украинцев опасно.
"Если вы выйдете сейчас на улицы, к метро, на Майдан Независимости, вы там найдете приглашение на работу курьером в Российскую Федерацию. Я Вам могу сказать, что у меня на сегодняшний день где-то около ста человек, которые обратились в связи с тем, что так поехали на работу, а потом оказались за решеткой", - сказала она.
Лутковская добавила, что поездка ради улучшения финансового положения на территорию России содержит большие риски и необходимо проводить разъяснительную работу среди населения по этому поводу.
28 августа 2017 года офицер запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ России.
7 сентября в МИД Украины подтвердили, что пропавший в Беларуси украинец Павел Гриб находится в СИЗО российского Краснодара, его обвиняют в терроризме и не пускают к нему адвоката. 8 сентября в МВД Беларуси заявили, что не задерживали гражданина Украины Гриба.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:46
-
вчера
18:53
-
вчера
18:08
-
вчера
07:50
-
вчера
17:23
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 32474
- 16712
- 12327
- 11450
- 9119
Спецпроекты
Новости партнеров