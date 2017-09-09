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Лутковская: За решетку попали почти 100 приехавших в РФ украинцев

09.09.2017 22:00
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщила, что к ней обратились почти сто украинцев, которые выехали в РФ и оказались за решеткой
Лутковская: За решетку попали почти 100 приехавших в РФ украинцев
Валерия Лутоквская
К Уполномоченному по правам человека обратились около сотни человек, которые поехали на работу в Россию, а оказались за решеткой. Об этом в эксклюзивном интервью 5 каналу рассказала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

Она предупредила, что выезжать на работу в Россию для украинцев опасно. 

"Если вы выйдете сейчас на улицы, к метро, ​​на Майдан Независимости, вы там найдете приглашение на работу курьером в Российскую Федерацию. Я Вам могу сказать, что у меня на сегодняшний день где-то около ста человек, которые обратились в связи с тем, что так поехали на работу, а потом оказались за решеткой", - сказала она.

Лутковская добавила, что поездка ради улучшения финансового положения на территорию России содержит большие риски и необходимо проводить разъяснительную работу среди населения по этому поводу.

28 августа 2017 года офицер запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ России. 

7 сентября в МИД Украины подтвердили, что пропавший в Беларуси украинец Павел Гриб находится в СИЗО российского Краснодара, его обвиняют в терроризме и не пускают к нему адвоката. 8 сентября в МВД Беларуси заявили, что не задерживали гражданина Украины Гриба.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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