В Сенате США готовы увеличить помощь Украине на оборону

В соответствии с одобренным законопроектом, помощь Украине составит $421 млн, что превышает сумму, выделенную в 2017 году

Комитет по вопросам ассигнований Сената США утвердил проект закона, которым, в частности, предусматривается увеличение помощи Украине на оборонные цели в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Речь идет о законопроекте об ассигновании Государственного департамента, иностранных операций и смежных программ на 2018 финансовый год.

В соответствии с документом, помощь Украине составит $421 млн, что превышает сумму, выделенную в 2017 году.

Законопроект предусматривает увеличение финансирование для Украины по программе "Международное военное финансирование".

Такое решение комитета Сената противоречит ранее опубликованной информации о возможном сокращении помощи Украине на 70%.

15 июля Палата представителей Конгресса США предложила выделить на военную помощь Украине не менее $410 млн.

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