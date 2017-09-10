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Режиссера Олега Сенцова перевели в Иркутскую тюрьму

10.09.2017 09:52
Причина, по которой украинца перевели в другую колонию, неизвестна
Режиссера Олега Сенцова перевели в Иркутскую тюрьму
Олег Сенцов (фото - Радио Свобода)

Украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно удерживаемого властями страны-агрессора РФ, который находился в колонии Якутска, перевели в СИЗО-1 Иркутска. Об этом сообщает Совет правозащитников Иркутской области.

По словам Сенцова, он не знает, почему его этапировали.

Правозащитники сообщают, что сейчас украинец находится в подвале "красного" корпуса иркутской тюрьмы - в одиночной камере.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний отказывалась подтвердить его местонахождение. Российская правозащитница и журналистка Зоя Светова предположила, что Сенцова перевели в Иркутск.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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