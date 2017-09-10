Режиссера Олега Сенцова перевели в Иркутскую тюрьму
10.09.2017 09:52
Причина, по которой украинца перевели в другую колонию, неизвестна
Олег Сенцов (фото - Радио Свобода)
Украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно удерживаемого властями страны-агрессора РФ, который находился в колонии Якутска, перевели в СИЗО-1 Иркутска. Об этом сообщает Совет правозащитников Иркутской области.
По словам Сенцова, он не знает, почему его этапировали.
Правозащитники сообщают, что сейчас украинец находится в подвале "красного" корпуса иркутской тюрьмы - в одиночной камере.
Ранее Федеральная служба исполнения наказаний отказывалась подтвердить его местонахождение. Российская правозащитница и журналистка Зоя Светова предположила, что Сенцова перевели в Иркутск.
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