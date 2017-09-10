Укрзалізниця: Саакашвили не имеет права въезжаь в Украину

Укрзалізниця объяснила остановку поезда Перемышль-Киев

Лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили не имеет оснований для въезда в Украину, а других пассажиров этого поезда доставят в Украину автобусами. Об этом сообщила пресс-служба государственной Укрзалізниці.



"Ситуация с невозможностью курсирования поезда N715 Перемышль - Киев сложилась из-за отказа лица, не имеющего законных оснований для въезда в Украину, покинуть этот поезд. Укрзалізниця для обеспечения перевозки предоставит пассажирам этого поезда автобусы для продолжения путешествия по необходимому маршруту. Нужное количество автобусов уже отправилось к месту стоянки поезда Перемышль-Киев", - отметили в ведомстве.



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