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Укрзалізниця: Саакашвили не имеет права въезжаь в Украину

10.09.2017 16:59
Укрзалізниця объяснила остановку поезда Перемышль-Киев
Укрзалізниця: Саакашвили не имеет права въезжаь в Украину
Михаил Саакашвили

Лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили не имеет оснований для въезда в Украину, а других пассажиров этого поезда доставят в Украину автобусами. Об этом сообщила пресс-служба государственной Укрзалізниці.

"Ситуация с невозможностью курсирования поезда N715 Перемышль - Киев сложилась из-за отказа лица, не имеющего законных оснований для въезда в Украину, покинуть этот поезд. Укрзалізниця для обеспечения перевозки предоставит пассажирам этого поезда автобусы для продолжения путешествия по необходимому маршруту. Нужное количество автобусов уже отправилось к месту стоянки поезда Перемышль-Киев", - отметили в ведомстве.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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