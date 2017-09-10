Луценко: За прорыв границы будет уголовная ответственность
Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовал незаконное пересечение границы, руководил этим и содействовал. Так генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал незаконное пересечение польско-украинской границы экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и его сторонниками.
Луценко заверил, что организаторов привлекут к ответственности. Также дадут оценку действиям государственных институций.
"Борясь за власть, сторонники Саакашвили уничтожают государство. Кто не согласен - попробуйте прорвать грузинскую или британскую границу. Единственный путь решения споров о законности действий власти относительно гражданина - суд. (...). Силовой сценарий решения вопросов - прецедент для сторонников Захарченко, Януковича, Клименко и любого, кто соберет пару тысяч активистов", - написал генеральный прокурор.
Ранее помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что за незаконное пересечение польско-украинской границы и нанесение телесных повреждений правоохранителям на Саакашвили и его сторонников, которые в этом участвовали, могут открыть уголовные дела, как минимум, по трем эпизодам.
Читайте также: Саакашвили со сторонниками прорвался на территорию Украины
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:36
-
12:02
-
10:26
-
06.09.17
12:24
-
08.09.17
19:46