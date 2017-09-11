Прорыв через границу: полиция открыла уголовное дело
Полиция открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения польско-украинской границы. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции Львовской области.
Дело квалифицировали по ч.1 ст.332 УК - незаконная переправка через государственную границу Украины.
Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления.
10 сентября около 20:00 экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников.
Ранее помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что за незаконное пересечение границы и нанесение телесных повреждений правоохранителям на Саакашвили и его сторонников, которые в этом участвовали, могут открыть уголовные дела, как минимум, по трем эпизодам.
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