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В МИД возмущены приговором Ахтему Чийгозу

11.09.2017 13:04
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Марьяна Беца назвала сегодняшний приговор замглавы крымскотатарского Меджлиса "преступлением оккупанта"
В МИД возмущены приговором Ахтему Чийгозу
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В министерстве иностранных дел выразили протест против вердикта "суда" оккупантов по фейковому делу заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Об этом заявила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Восемь лет. Фарс. Очередное преступление оккупанта. Выражаем решительный протест российской стороне и боремся дальше за Ахтема", - написала она.

11 сентября 2017 года оккупанты в Крыму дали Чийгозу восемь лет колонии строгого режима.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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