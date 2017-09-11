В МИД возмущены приговором Ахтему Чийгозу

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Марьяна Беца назвала сегодняшний приговор замглавы крымскотатарского Меджлиса "преступлением оккупанта"

В министерстве иностранных дел выразили протест против вердикта "суда" оккупантов по фейковому делу заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Об этом заявила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Восемь лет. Фарс. Очередное преступление оккупанта. Выражаем решительный протест российской стороне и боремся дальше за Ахтема", - написала она.

11 сентября 2017 года оккупанты в Крыму дали Чийгозу восемь лет колонии строгого режима.

Читайте также: Геращенко о приговоре Чийгозу: Это судилище

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.