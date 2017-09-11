Порошенко отреагировал на скандал с Саакашвили

Президент считает, что не имеет значения, кто нарушает государственную границу - российские оккупанты на востоке или "политиканы" на западе страны

Вчерашний инцидент на пункте пропуска Шегини, где состоялся незаконный прорыв польско-украинской границы группой людей во главе с оппозиционным экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и нардепами, "не требует никаких политических комментариев", а пограничники имели право открыть огонь. Об этом заявил президент Петр Порошенко, его мнение опубликовано на сайте главы государства.

"По моему мнению, этот инцидент не требует никаких политических комментариев. Мы должны комментировать и будем комментировать (эту ситуацию, - ред.) исключительно в правовом поле", - заявил он.

Порошенко напомнил, что 26 июля издал указ, которым прекратил гражданство Саакашвили на основании представления Государственной миграционной службы, в котором "четко были изложены проверенные факты фальсификации и предоставления недостоверной информации" при получении им гражданства.

По словам президента, Саакашвили имеет право обжаловать "любой нормативный акт в административном суде".

"Президент не может принять никакого другого решения, потому что это было бы преступное бездействие, если мы пропускаем эти факты без реагирования. Я, как президент, выполню любое решение суда. Не нравится решение украинских судов - есть Европейский суд по правам человека. Это - правовая плоскость", - отметил он.

Порошенко также сказал, что с момента подписания указа "никто в суд не обращался".

"Вместо этого совершено преступление. Потому что есть конституционный принцип неприкосновенности государственной границы. Это вопрос национальной безопасности государства. Мне все равно, кто нарушает границу - боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть абсолютно четкая правовая и юридическая ответственность", - подчеркнул президент.

Порошенко акцентировал внимание на том, что пограничники поступили правильно, не применив оружие, хотя "имели полное право" на его применение.

Завершил комментарий о скандале Порошенко такими словами: "Я надеюсь, что этот господин в положенное время будет так же и с таким же рвением пробиваться в Грузию, как он пытался попасть в Украину.

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10 сентября 2017 года около 20:00 опальный для нынешнего Киева экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что организаторы прорыва и те, кто этому содействовал, будут привлечены к уголовной ответственности, а глава МВД Арсен Аваков уточнил, что участники беспорядков проходят "по тяжелой статье".

Сейчас Саакашвили находится во Львове.

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