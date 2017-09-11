Додон призвал Украину отказаться от нового закона об образовании

Было бы хорошо, если бы "во имя добрых отношений" Киев пересмотрел положения документа, который затрагивает нацменьшинства, заявил президент Молдовы

Молдавский президент Игорь Додон призвал Киев "осознать негативные последствия" принятия нового закона об образовании, который затрагивает права и свободы национальных меньшинств в Украине, и отказаться от него. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Выражаю озабоченность судьбой широкого сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины... общины, которая рискует подвергнутся денационализации вследствие несправедливого закона, введенного в Киеве", - заявил он.

По мнению известного пророссийской риторикой лидера Молдовы, принятый Верховной Радой документ приведет к отмене системы образования на родном языке для этнокультурных меньшинств.

"Обращаюсь к киевским властям с призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств. Напоминаю им, что в Молдове права украинской общины соблюдаются: здесь имеется целый ряд школ с преподаванием на украинском языке. Рассчитываю на мудрое решение моих украинских коллег ради добрых межэтнических отношений в Украине, а также во имя добрых отношений с государствами, чьи диаспоры живут на территории Украины", - резюмировал он.

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5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. В языковом вопросе депутаты сошлись на том, что представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

Обеспокоенность по поводу нормы закона об образовании, касающейся обучения на языках нацменьшинств, выразила Румыния, а вслед за ней и Венгрия.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль призвал президента ветировать закон или вернуть его в Раду с правками.

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