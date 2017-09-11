Тюремщики скрывают новое местопребывание Сенцова в РФ - адвокат

ФСИН информацию о местонахождении Сенцова не дает. И отсчет срока, предусмотренного законом об извещении о том, куда он этапирован, начинается заново

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ не дает информации о нынешнем местонахождении незаконно осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Об этом сообщил адвокат украинца Дмитрий Динзе, передает Укринформ.

"ФСИН информацию (о местонахождении Сенцова, - ред.) не дает. И отсчет срока, предусмотренного законом об извещении о том, куда он этапирован, начинается наново", - отметил Динзе.

Согласно действующим российским законам при этапировании заключенный надолго выпадает из поля зрения адвокатов и близких, поскольку администрация обязана отправить уведомление о прибытии в исправительное учреждение в 10-дневный срок по прибытии на зону. Причем по почте, которая может доставляться долго.

9 сентября правозащитники обнаружили, что Сенцов находится в иркутском СИЗО, хотя до этого он отбывал наказание в исправительной колонии в Якутске. В понедельник появилась информация, что Сенцова этапировали и из следственного изолятора в Иркутске.

25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

В октябре 2016 года РФ отказала Украине в выдаче Сенцова, а вслед за ним - и Кольченко.

Все обвинения политзаключенные называют вздором. Правозащитные организации считают вердикт суда необоснованным и политически мотивированным.

В конце марта 2017 года американский филиал международной правозащитной организации писателей PEN International присудил Сенцову ежегодную премию Барбары Голдсмит, которая вручается "узникам совести".

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