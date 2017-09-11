Решение Рады о языке обучения соответствует Конституции - МОН

В МОН отметили, что дети, обучающиеся на венгерском и румынском языках, плохо знают украинский, что создает препятствия для поступления в вуз

В Минобразования заявляют, что редакция статьи 7 закона Украины об образовании, которая вызвала обеспокоенность властей Венгрии и Румынии, соответствует Конституции Украины и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Об этом говорится в официальном разъяснении министерства, которое есть в распоряжении Укринформа.

"Принятые изменения соответствуют Конституции Украины и решению Конституционного суда от 14 декабря 1999 года по делу об официальном толковании положений статьи 10 Конституции Украины относительно применения государственного языка органами государственной власти, органами местного самоуправления и использования его в учебном процессе в учебных заведениях Украины..." - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня и ухудшению качества общего среднего образования у детей из школ с обучением на языках национальных меньшинств, что подтверждается, в частности, результатами внешнего независимого оценивания.

По данным Минобразования, в 2016 году более 36% выпускников Закарпатья сдали ВНО по украинскому языку с результатом от 1 до 3 баллов по 12-балльной шкале. В целом же в 2016 году 60,1% школьников, относящихся к венгерскому и румынскому меньшинствам, сдавали ВНО по математике и истории Украины на одном из этих языков, вообще не преодолели порог сдал/не сдал по тестированию по украинскому языку.

"Такие тенденции приводят к нарушению конституционного права детей на поступление в высшие учебные заведения Украины на конкурсной основе", - отметили в МОН.

Ранее МИД Румынии выразил обеспокоенность по поводу принятого Верховной Радой 5 сентября закона об образовании, в частности статьи 7 закона, касающейся образования на языках национальных меньшинств.



Министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто считает новый закон "стыдом и позором". Он отдал распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать украинские инициативы в международных организациях, а также не поддерживать важные для Украины решения.

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